Germania: Dreyer (SpD), sono molto felice per vittoria elezioni in Renania-Palatinato

- Il primo ministro della Renania-Palatinato, Malu Dreyer, si è detta “molto felice” per l'esito delle elezioni statali tenute oggi nel Land. Secondo le ultime proiezioni, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), di cui Dreyer è esponente, è in testa con il 35,5 per cento, seppur in calo dal 36,2 per cento ottenuto al voto del 2016. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Dreyer ha sottolineato la propria intenzione di essere “il primo ministro di tutti”. Inoltre, l'esponente della SpD ha affermato che vuole proseguire e rafforzare l'alleanza tra la propria formazione, il Partito liberaldemocratico e i Verdi, al governo in Renania-Palatinato dal 2016. (Geb)