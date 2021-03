Myanmar: giunta militare dichiara legge marziale in due distretti di Yangon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Video apparsi sui social media mostrano i manifestanti proteggersi con scudi ed elmetti artigianali mentre si scontrano con le forze di sicurezza nel distretto di Hlaing Tharyar, nella zona occidentale della capitale. Alcuni locali sono stati dai alle fiamme. Secondo l'Associazione di assistenza dei prigionieri politici, più di 80 persone sono state uccise durante le proteste avviate il mese scorso, ed oltre 2.100 persone sono state arrestate. In questo contesto, ieri il leader ad interim del governo civile parallelo ha dichiarato che cercherà di dare alle persone il diritto legale di difendersi. Nel frattempo, le autorità indiane segnalano l'arrivo di 116 cittadini birmani nel villaggio di Farkwan, situato nell'estremo nord-est dell'India. Lo ha confermato ai media regionali il presidente del Farwan Village Council, Ramliana, precisando che le persone - fra cui risultano anche militari birmani - hanno attraversato il fiume Tiau e raggiunto il villaggio passando da un tratto nel quale il personale paramilitare indiano preposto ai controlli di frontiera non era presente. Se nessuna conferma è stata rilasciata per il momento dalle autorità dello Stato indiano di Mizoram, dove si trova il villaggio, o da quelle federali, il media "Outlook India" riporta il caso di diversi ufficiali militari birmani fuggiti dal loro Paese dopo aver ricevuto "l'ordine di sparare ai manifestanti" e di "picchiarli". Dopo aver disobbedito agli ordini, un numero imprecisato di ufficiali birmani sono fuggiti in India. Rimane alta la preoccupazione per le loro famiglie, dopo che i militari birmani hanno minacciato di arrestare i familiari dei disertori. All'inizio di questo mese, il Myanmar ha chiesto all'India di estradare gli agenti di polizia che hanno attraversato il confine. (Res)