Francia: ministra Lavoro Borne positiva al coronavirus

- La ministra del Lavoro francese, Elisabeth Borne, ha annunciato su Twitter di essere risultata positiva al Covid-19. "Continuerò a svolgere i miei compiti a distanza. Nonostante alcuni sintomi, sto bene", ha scritto Borne. La ministra avrebbe dovuto partecipare domani alla conferenza sociale organizzata dal primo ministro, Jean Castex, e dal ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ma ora sarà costretta a presenziare in videoconferenza. Borne aveva anche programmato la prossima settimana "consultazioni settoriali" per preparare l'allentamento delle restrizioni sanitarie e le misure di sostegno alle imprese. Come riferito dalla stessa ministra venerdì scorso, il governo vuole sviluppare con le parti sociali un "metodo sia per lavorare su scenari di eliminazione delle restrizioni sanitarie" e "individuare il giusto programma" per "lavorare su una graduale interruzione degli aiuti". (Frp)