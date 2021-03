Covid: De Corato, bene i controlli a Milano oggi ma ieri nessuna sanzione per il flashmob in darsena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' positivo che oggi vigili e forze dell'ordine abbiano intensificato i controlli sanzionando chi trasgrediva alle norme anti Covid, alla vigilia dell'entrata in zona rossa di Milano e della Lombardia. Quello che sconcerta è però che sabato pomeriggio i no global abbiano potuto organizzare un flashmob con cori e fumogeni senza essere nemmeno sanzionati, nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Lo stesso era accaduto due settimane fa con il rave party organizzato sempre in Darsena dai centri sociali. Come è possibile che gli antagonisti non vengano bloccati e multati? A Milano godono di una patente di immunità rispetto agli altri cittadini? E' inaudito!" Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale a Milano e assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale. (Com)