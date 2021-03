Pd: Licheri (M5s), Letta riconosce necessità svolta economica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ascoltato con attenzione e soddisfazione alcuni passaggi affrontati oggi da Enrico Letta durante l’assemblea del Pd: ha toccato temi da anni posti all’attenzione dal Movimento 5 Stelle, come il richiamo a un Piano per la prossima generazione europea, ottenuto a Bruxelles grazie all’impegno dell’ex presidente Conte e di tutto il Movimento 5 Stelle, che possa diventare strutturale. Lo scrive su Facebook Ettore Licheri, capogruppo pentastellato al Senato. “Non possiamo che essere d’accordo sulla necessità di superare i criteri eccessivamente finanziari del Patto di stabilità: su questo, da tempo, proponiamo una regola verde, per scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti in ambiente ed economia sostenibile”, ha spiegato. “Così come non possiamo che ritenerci soddisfatti dal richiamo alla necessità di contrastare i paradisi fiscali, anche a livello europeo: supportato dalle conclusioni della Commissione Taxe del Parlamento europeo, il Movimento 5 Stelle da anni sta conducendo una battaglia contro una perfida e intollerabile concorrenza fiscale tra paesi europei”, ha aggiunto. (Rin)