Regno Unito: veglia Sarah Everard, Patel e sindaco Khan chiedono indagine su operato polizia

- La ministra dell'Interno, Priti Patel, e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, hanno chiesto un'indagine indipendente sull’operato di Scotland Yard, la polizia metropolitana di Londra, durante la veglia di ieri sera in memoria di Sarah Everard. Patel, come riferisce “Sky News”, ha chiesto all'ispettore capo della polizia, Thomas Winsor, di condurre “nell’interesse della polizia” una revisione indipendente su quanto accaduto dopo che gli ufficiali si sono scontrati con la folla che si è riunita a Clapham Common per commemorare la 33enne uccisa nei giorni scorsi nel sud di Londra. La ministra ha detto di parlato oggi con il commissario capo della polizia metropolitana, Cressida Dick, attualmente nel mirino delle critiche dopo aver ricevuto il suo rapporto sugli eventi di ieri sera. Anche il sindaco Khan ha detto che chiederà all'ispettorato della polizia di sua maestà e all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia (Iopc) di esaminare gli eventi di ieri sera. "Ho chiesto al commissario e al suo vice di recarsi oggi in municipio per fornire una spiegazione degli eventi di ieri e dei giorni che li precedono. Non sono soddisfatto della spiegazione che hanno fornito”, ha detto il primo cittadino londinese. (segue) (Rel)