Regno Unito: veglia Sarah Everard, Patel e sindaco Khan chiedono indagine su operato polizia (2)

- Secondo Khan le scene viste durante la veglia sono "del tutto inaccettabili" soprattutto visto che la scorsa settimana gli era stato garantito da Scotland Yard che la veglia sarebbe stata monitorata "con la dovuta sensibilità". Per questo motivo, ha aggiunto il sindaco, “ora chiederò all'Ispettorato della polizia di sua maestà di condurre un'indagine completamente indipendente sugli eventi ieri sera e nei giorni precedenti. Chiedo anche all'ufficio indipendente per la condotta della polizia di indagare sulle azioni degli agenti di polizia”. Se è chiaro che, ha spiegato Khan, "già non c'era un'adeguata fiducia da parte delle donne nella polizia e nel sistema di giustizia penale. Ora dovranno essere compiuti ulteriori passi per affrontare questo problema". Al momento la soluzione più plausibile solo le dimissioni del commissario capo Cressida Dick, ma visto il dibattito generato dai fatti di ieri non si può escludere che ci sia un intervento più massiccio nei confronti della polizia metropolitana di Londra. (Rel)