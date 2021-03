Covid: Ciacciarelli (Lega), Lazio in zona rossa con dati errati, assessore impugni provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È assurdo far passare il Lazio da giallo a rosso, senza neanche passare per l'arancione, con il numero di contagi ampiamente sotto la soglia limite. In pratica si chiude per dati vecchi di 14 giorni, soltanto facendo riferimento al parametro Rt". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "È una decisone scellerata che penalizzerà ancor di più attività come centri estetici, parrucchieri, ristorazione, bar e strutture sportive. L'assessore regionale alla Sanità D'Amato deve impugnare il provvedimento", conclude Ciacciarelli.(Rer)