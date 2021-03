Brexit: prima ministra nordirlandese, Regno Unito per soddisfare l'Ue si auto danneggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si sta danneggiando per garantire le richieste dell’Unione europea sui controlli doganali post Brexit. Lo ha detto la prima ministra dell'Irlanda del Nord e leader del Partito unionista democratico (Dup), Arlene Foster, citata dal quotidiano “Independent”. Foster ha affermato che il protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord dovrebbe essere sostituito a causa del blocco al commercio fra la il resto della Gran Bretagna e la nazione britannica. Foster ha spiegato che non stanno arrivando le forniture di merci e che i rivenditori non stanno rispettando le consegne nonostante l'estensione sino a ottobre di regolamenti agevolati in alcune aree. “Si stanno verificando dei problemi” a causa dell’accordo post Brexit che sta “anche danneggiando il mercato interno del Regno Unito in quanto si mette in atto un sistema volto a proteggere il mercato unico dell'Ue” Insomma, ha spiegato Foster, "quello che stiamo facendo è danneggiare il nostro stesso Paese". Il primo ministro Boris Johnson ha visitato l'Irlanda del Nord il 12 marzo, incontrando leader aziendali e la prima ministra per ascoltare le loro preoccupazioni, ma non la vice prima ministra, Michelle O'Neill, vicepresidente dello Sinn Fein, che era "impegnata altrove", secondo quanto riferito da Downing Street. (segue) (Rel)