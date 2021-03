Brexit: prima ministra nordirlandese, Regno Unito per soddisfare l'Ue si auto danneggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Foster ha detto che alcuni alimenti dalla Gran Bretagna diretti all'Irlanda del Nord sarebbero stati contrassegnati per la vendita in sterline e quindi non presenterebbero alcun rischio di entrare nella Repubblica d'Irlanda, dove viene utilizzato l'euro. La prima ministra, inoltre, ha puntato il dito contro l'Ue, affermando che sta imponendo dei controlli su terze parti in un modo “completamente sproporzionato rispetto a quanto necessario". Il Parlamento nordirlandese potrà votare sull'annullamento del protocollo post Brexit nel 2024, ma Foster ritiene che l'azione debba avvenire prima perché l'economia sta soffrendo già da ora. Anche il premier britannico Johnson ha affermato che il protocollo non funziona nel modo previsto. "Abbiamo bisogno della sostituzione del protocollo e di un modo molto più sensato per affrontare i rischi per il mercato unico”, ha spiegato Johnson. (Rel)