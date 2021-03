Balcani: Pettarin (FI), sì alla Serbia nell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il semestre di presidenza della Slovenia al Consiglio dell'Ue a partire dal giugno prossimo potrebbe essere decisivo per l'allargamento dell'Unione ai Balcani Occidentali, indipendentemente da quale sia l'iter che il Consiglio riterrà più adatto. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin. "Le sponde dell'Adriatico devono necessariamente essere europee perché l'Adriatico è il mare d'Europa. Da parte mia spero che l'Italia possa sostenere anche con più forza rispetto al passato un'accelerazione di questo processo, confidando anche sui buoni rapporti e sull'unità di intenti del nostro Stato con la Slovenia e sulla disponibilità della Serbia a collaborare dal punto di vista delle migliorie allo Stato di Diritto. Dal punto di vista geopolitico, una mossa in questo senso non può che rafforzare la credibilità dell'Ue, garantendo finalmente stabilità in un'area storicamente instabile", ha detto Pettarin. (Res)