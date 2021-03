Egitto-Turchia: per Il Cairo sviluppo relazioni possibile solo dopo passi avanti Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è disposto a “un cambiamento reale” nella politica nei confronti della Turchia” se Ankara farà passi avanti coerenti con gli interessi del Cairo e porrà fine all’ingerenza negli affari interni dei Paesi della regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, intervenendo oggi durante una riunione della commissione per le relazioni con i Paesi esteri alla Camera dei rappresentanti. Un cambiamento reale nella politica turca coerente con gli obiettivi egiziani di stabilità nella regione e non ingerenza negli affari interni dei Paesi, sarà la base per il ripristino normali relazioni con la Turchia”, ha dichiarato Shoukry secondo quanto riporta il quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. “Le parole non bastano e vanno seguite in parallelo da azioni concrete”, ha dichiarato il ministro egiziano, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dalla leadership turca su possibili riaperture delle relazioni diplomatiche e di intelligence attribuite all’Egitto. "Ci teniamo alla continuazione dei rapporti tra i due popoli, ma la situazione politica è legata alle posizioni negative assunte dalla leadership turca contro l'Egitto, ma questo non influirà sui rapporti tra i due popoli”, ha dichiarato Shoukry, precisando che non vi è alcuna comunicazione tra i due Paesi al di fuori del quadro diplomatico. (segue) (Cae)