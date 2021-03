Egitto-Turchia: per Il Cairo sviluppo relazioni possibile solo dopo passi avanti Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Egitto e la Turchia sono notevolmente peggiorati a partire dal 2013, dopo l’estromissione dell’allora presidente egiziano Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli musulmani e alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, da parte dell’allora ministro della Difesa Abdel Fatah al Sisi, al potere al Cairo. Le divergenze sull’islam politico si legano, tuttavia, a interessi geopolitici ed economici di rilievo, tra cui lo sfruttamento delle risorse energetiche abbondanti nel Mediterraneo. L’Egitto, forte dell’alleanza con Cipro e Grecia, ha in questi anni pubblicamente contestato le iniziative di Ankara sulla delimitazione della propria Zona economica esclusiva con il Governo di accordo nazionale di Tripoli, raggiunta a fine 2019. Tuttavia, accanto alla diplomazia manifesta che traspare dai comunicati stampa ufficiali, Ankara e Il Cairo non hanno mai interrotto le comunicazioni, in virtù dei loro interessi comuni. A fine febbraio, l'Egitto ha annunciato l'avvio di una gara d'appalto per l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale in 24 blocchi, inclusi alcuni nel Mediterraneo: a partire dal 28esimo meridiano, le mappe pubblicate dalle autorità egiziane seguono la "Mavi Vatan" turca (la cosiddetta “Patria Blu”, ovvero la mega Zona economica esclusiva che includerebbe porzioni di mare di Cipro e Grecia), pur senza riconoscerla. Le mappe sono state successivamente modificate. (Cae)