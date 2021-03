Egitto: governo vieta demolizioni e nuove costruzioni nel centro storico del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha ordinato al governatore del Cairo Khaled Abdel-Aal di sospendere l'emissione di qualsiasi autorizzazione per demolizioni o costruzione di nuovi edifici all’interno del centro storico della capitale. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in un comunicato stampa. L'annuncio fa seguito a un incontro con una serie di archeologi ed esperti per rilanciare i quartieri del centro storico del Cairo, un progetto che ha attirato le preoccupazioni di decine di egiziani che hanno espresso risentimento per la scarsa ristrutturazione di alcuni siti archeologici ad Alessandria e in diverse parti del Paese. "Lo stato compie sforzi enormi per proteggere il patrimonio. Uno di questi sforzi è la decorazione di piazza Tahrir con un obelisco faraonico e una serie di arieti faraonici", ha dichiarato Madbouli. "Il governo egiziano conosce bene l'importanza di queste zone”, ha dichiarato il premier egiziano, precisando che le autorità governative hanno avuto incontri in merito con rappresentanti dell’Unesco. Alla presenza del ministro del Turismo Khaled al Anani, i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di formare un'entità istituzionale per lo sviluppo di quest'area storica. Il centro storico del Cairo comprende quasi 537 siti archeologici registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. "Ci sono false informazioni che il governo sposterà i residenti di queste aree. Questo non è vero. Il nostro obiettivo è sviluppare e migliorare questa zona", ha affermato Madbouli durante un tour una visita nei quartieri di Ghouria e Bab Zewaila.(Cae)