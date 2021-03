Commercio: Ferrara (M5s Roma), mozione per bloccare bandi bancarelle è carta straccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione che favorisce i Tredicine e tesa a bloccare i bandi sulle bancarelle, approvata con i voti di Forza Italia, Partito democratico, Fratelli d’Italia e Lega è carta straccia; con la legalità non si scherza come non si scherza con le opportunità che vogliamo dare ai romani". Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino M5s, Paolo Ferrara. "Oltre ad alcuni possibili profili di illegittimità nella procedura di voto, cosa che stiamo verificando, il documento è stato portato avanti con un gioco sporco che ha visto le opposizioni approfittare di un consiglio che era ormai chiuso; destra e sinistra sono tornati in aula di nascosto; come i topi che di notte cercano di raccattare un pezzo di formaggio - aggiunge Ferrara -. La mozione per le bancarelle è vergognosa perché se ne frega del giro di mazzette per aggiudicarsi le postazioni migliori per i camion bar. E non solo: non prende in considerazione anche i banchi della befana di piazza Navona, quelli di abbigliamento e souvenir che hanno portato otto persone in carcere, 10 ai domiciliari per un'inchiesta della procura di Roma sul commercio ambulante. La mozione non prende in considerazione le indagini che hanno svelato un quadro inquietante in cui per ottenere uno spazio i commercianti dovevano pagare: fino a 60mila euro l'anno. E chi non si sottometteva, finiva vittima di usura: era costretto a chiedere prestiti a strozzini suggeriti dal gruppo. La mozione è vergognosa. Al centro dell'inchiesta, infatti, ci sono - sottolinea il consigliere M5s - proprio le rotazioni di cui parlano nella mozione – quelle che Virginia Raggi vuole mettere a bando superando una legge dello Stato che oltretutto è stata dichiarata illegittima. Una situazione in cui tramite prestanomi e licenze fittizie, erano sempre gli stessi ad assicurarsi le postazioni. Il tutto anche grazie alla complicità di alcune associazioni sindacali di categoria, anche loro chiudevano un occhio in cambio di qualche bustarella. Certo non facciamo di tutta l'erba un fascio ma a Roma siamo determinati a portare avanti la battaglia contro il malaffare dove non si fanno sconti a nessuno. Nessuno", conclude Ferrara. (Rer)