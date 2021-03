Milano: De Chirico (FI), chiederò al prefetto che Ztl venga spento d’imperio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo chi si nasconde dietro all'ideologia non si accorge che tenere accese le telecamere di Area C è inutile. Dopo una domenica di bel tempo e un vento che ha spazzato lo smog, i valori di CO2 saranno sicuramente in calo. Domani l'aria sarà pulita come quella delle Alpi e con i milanesi chiusi in casa per la zona rossa le telecamere del centro vanno spente. Per combattere il maledetto virus è necessario che chi deve raggiungere il proprio posto di lavoro, perché non può ricorrere allo smart working, possa utilizzare il proprio mezzo privato. Solo l'ottusità granelliana e il gretimismo di Sala non si accorgono che il numero dei contagi aumenta sui mezzi pubblici affollati. Domani chiederò un incontro urgente con il prefetto affinché la Ztl venga spenta d'imperio”. Lo dichiara in una nota Alessandro De Chirico Consigliere Comunale di Forza Italia nel Comune di Milano (Com)