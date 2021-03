Germania: exit poll, brutte sconfitte per la Cdu in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due brutte sconfitte per l’Unione cristiano-democratica (Cdu) della cancelliera tedesca, Angela Merkel, nelle elezioni per i Laender del Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato. Stando alle prime proiezioni pubblicate dai media tedeschi nel Baden-Wuerttemberg i Verdi, già dati come favoriti, otterrebbero il 31 per cento dei consensi, mentre la Cdu si fermerebbe al 23 per cento. Si attesta al 12 per cento, invece, il Partito socialdemocratico (Spd), mentre si segnala il risultato per Alternativa per la Germania (AfD) che si attesta all’11,5 per cento, così come il Partito liberale democratico (Fdp). Chiude La Sinistra con il 3,5 per cento delle preferenze. Con questo risultato, la coalizione verde-nera del primo ministro Winfried Kretschmann, esponente Verdi, ha ancora la maggioranza nel parlamento statale di Stoccarda. (segue) (Geb)