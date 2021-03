Germania: exit poll, brutte sconfitte per la Cdu in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Renania-Palatinato, la vittoria dell’Spd è altrettanto netta, così come la battuta d’arresto della Cdu, stando agli exit poll appena pubblicati. I socialdemocratici ottengono il 34,5 per cento, mentre i cristiano-democratici si fermano al 26 per cento. AfD ottiene il 10,5 per cento, mentre i Verdi raggiungono quota 8,5 per cento. A chiudere la competizione elettorale sono Fdp con il 6,5 per cento, Liberi elettori con il 5,5 per cento e La Sinistra con il 2,5 per cento. Ciò significherebbe che la coalizione composta da Spd, Fdp e Verdi che già governa il Land sotto il primo ministro socialdemocratico, Malu Dreyer, avrebbe ancora la maggioranza nel parlamento statale di Magonza. (Geb)