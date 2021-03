Vaccino: Pettarin (FI), distribuzione in Europa sia equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa al vaccino non metta in discussione l'unità dell'Unione europea: tutti i Paesi e cittadini degli Stati membri hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti, anche al vaccino. Così in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. “I principi alla base della distribuzione europea dei vaccini devono essere l'equità, la trasparenza e la solidarietà: se vogliamo un'Europa più coesa, l'integrazione deve passare necessariamente anche da questo ambito", ha detto. (Com)