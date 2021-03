Covid: in Lombardia 4334 nuovi casi, 61 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 33593 tamponi effettuati sono 4334 i nuovi positivi al Covid in Lombardia. I morti sono oggi 61, per un totale di 29.220 decessi nella regione da inizio pandemia. Continua a crescere il numero di persone ricoverate: in terapia intensiva sono 714, 20 più di ieri; nei reparti ordinari 6077, 29 in più rispetto a 24 ore fa. I guariti/dimessi sono 1279. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. (Rem)