- A Torino domani, lunedì 15 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1588m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.Piemonte: si mantiene attivo un flusso freddo settentrionale, il quale tuttavia impattando sulle Alpi non avrà modo di portare significative conseguenze al Nord Ovest. Cieli infatti poco o parzialmente nuvolosi, e senza precipitazioni. Unica eccezione rappresentata dalle Alpi di confine che vedranno qualche precipitazione intermittente, anche consistente in Val d'Aosta. Ventoso in quota, meno in pianura ma comunque con rinforzi a tratti. Aria fredda al primo mattino. (Rpi)