Roma: Raggi, ultimato lavori e riacceso acqua fontane piazza Navona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Navona a Roma sono stati ultimati lavori sulla fontana dei Quattro Fiumi. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che pubblica alcune foto della fontana, commentando: "Guardate che meraviglia. Siamo a piazza Navona, qui abbiamo ultimato i lavori sulla Fontana dei Quattro Fiumi e sulle fontane del Nettuno e del Moro e riacceso l’acqua delle nostre meravigliose fontane. Per farlo - spiega Raggi - è stato necessario anche eseguire un'operazione più delicata: la riadesione e il consolidamento di alcune parti della Fontana dei Quattro Fiumi. Ogni operazione è stata accompagnata dal monitoraggio dello stato conservativo delle superfici, che abbiamo fatto anche con la piattaforma aerea. Le analisi e la documentazione fotografica ci fornirà i dati utili per programmare modi e costi per i futuri interventi di restauro, da realizzare e programmare entro i prossimi cinque anni. Prendersi cura dei nostri monumenti vuol dire curare il benessere di chi vive a Roma. Continuiamo a lavorare per la nostra città senza fermarci", conclude Raggi. (Rer)