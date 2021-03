Auto: fonti stampa, Volkswagen pronta a tagliare 5 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Volkswagen prevede di tagliare sino a 5 mila posti di lavoro in Germania. È quanto riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, secondo cui la dirigenza dell’azienda intenderebbe offrire pensionamenti anticipati o parziali ai dipendenti più anziani, una mossa che potrebbe costare 500 milioni di euro. Secondo quanto riferito, la casa automobilistica avrebbe raggiuto un accordo con i sindacati di categoria per avviare un piano di pensionamento parziale ai lavoratori nati nel 1964, mentre a quelli ancora più anziani dovrebbe offrire uno “scivolo” che ne agevolerebbe il pensionamento anticipato. “Handelsblatt” ha citato fonti aziendali secondo cui Volkswagen starebbe mettendo da parte 500 milioni di euro per questo piano, una somma cospicua che tuttavia consentirebbe di risparmiare miliardi a lungo termine. Volkswagen intende anche estendere il congelamento delle assunzioni sino alla fine dell'anno: stando a quanto disposto dal piano in vigore, il blocco sarebbe terminato alla fine del primo trimestre. Con quest’estensione, invece, la casa automobilistica nel 2021 potrà assumere solo personale delle aree It e software. (Geb)