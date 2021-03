Regno Unito: laburisti contro la nuova legge che limita le manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista britannico si opporrà alla nuova legge che conferisce alla polizia e al ministro dell’Interno maggiori poteri per reprimere le proteste. Ad annunciarlo David Lammy, il ministro della giustizia del governo ombra” dei laburisti, nel mezzo delle polemiche sorte contro la polizia per l’interruzione della veglia di ieri sera per Sarah Everard, la giovane donna uccisa nei giorni scorsi a Londra. Lammy, citato dal quotidiano “Guardian”, ha detto che l'omicidio della 33enne ha "provocato una richiesta nazionale di agire per contrastare la violenza contro le donne" e che quindi "non è il momento di affrettare misure scarsamente ponderate per imporre controlli sproporzionati sulla libertà di espressione”. Il disegno di legge su polizia, criminalità, condanne e tribunali darà alla ministra dell'Interno, Priti Patel, il potere di presentare delle leggi per stabilire "gravi disagi" nei confronti di comunità e categorie specifiche. Queste leggi consentiranno alla polizia di limitare eventuali manifestazioni di protesta. (Rel)