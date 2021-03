Covid: nel Lazio al via vaccinazioni a farmacisti in hub di Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono partite questa mattina le vaccinazioni anti Covid dei farmacisti presso l'hub vaccinale Lunga sosta di Fiumicino. All'attività di vaccinazione erano presenti l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Emilio Croce, il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi e il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Presenti per la vaccinazione circa 1.300 farmacisti da tutto il territorio. "Un segnale di attenzione importante rivolto verso una categoria che è sempre stata in prima linea nella lotta e il contrasto alla pandemia. Le farmacie sono un presidio territoriale importante e un riferimento per i cittadini e presto, una volta immunizzati i farmacisti, potranno anche somministrare i vaccini a loro volta", commenta l'assessore Alessio D’Amato. (segue) (Com)