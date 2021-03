Covid: nel Lazio al via vaccinazioni a farmacisti in hub di Fiumicino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio ed in particolare l'assessore D’Amato hanno dimostrato con questa iniziativa grande attenzione verso una categoria che ha dimostrato in questa pandemia una grande attenzione al cittadino e, riteniamo, una grande disponibilità alle Istituzioni - aggiunge il presidente Eugenio Leopardi -. Un grande ringraziamento, quindi e un apprezzamento per l’organizzazione al Direttore Quintavalle e a tutti gli operatori del centro vaccinale di Fiumicino, che hanno permesso tutto ciò. In questo momento di emergenza la Regione Lazio sta dimostrando un’efficienza che la mette ai vertici della sanità italiana". (Com)