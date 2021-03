Repubblica Centrafricana: oggi il secondo turno delle legislative in contesto di forte insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi in Repubblica Centrafricana il secondo turno delle elezioni legislative, dove quasi 1,8 milione di elettori è chiamato ad eleggere i deputati dei 118 seggi rimasti da assegnare dopo che il primo turno dello scorso 27 dicembre è stato segnato da irregolarità e da un alto tasso di astensionismo a causa delle violenze. Lo scorso 2 febbraio la Corte costituzionale ha infatti annullato i risultati del primo turno per irregolarità in 13 collegi su 140, mentre restava l'incertezza per altri 58 dove il ballottaggio non ha potuto svolgersi per ragioni di insicurezza. Al voto del 27 dicembre, che aveva unito presidenziali e legislative, due elettori registrati su tre non hanno potuto votare a causa dell'insicurezza creata dall’insurrezione dei gruppi armati appoggiati dall’ex presidente Francois Bozizé, escluso dalla stessa Corte costituzionale a poche settimane dal voto. La Commissione elettorale ha in seguito convalidato la rielezione del presidente uscente Faustin-Archange Touadera con il 53,1 per cento dei voti. Migliaia di persone sono fuggite dalle loro case a causa delle violenze. (segue) (Res)