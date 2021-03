Repubblica Centrafricana: oggi il secondo turno delle legislative in contesto di forte insicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bangui e le Nazioni Unite collegano Bozizé direttamente ai gruppi armati ribelli. Non è un mistero, infatti, che l’ex capo dello Stato vanti uno stretto rapporto con i due leader anti-Balaka, Maxime Mokom e Patrice-Edouard Ngaissona, così come con il leader del Movimento patriottico per il Centrafrica (Mpc, gruppo ribelle ciadiano ostile a Touadera), Mahamat al Khatim. Uno schieramento, quello che fa capo a Bozizé, che risulta estremamente articolato e variegato al suo interno, e che molti osservatori ritengono goda dell’appoggio – sebbene non dichiarato – della Francia. Contrariamente a quanto fatto da Russia e Ruanda che si sono affrettate a inviare i loro uomini a sostegno delle forze governative e della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), Parigi si è ben guardata dal farlo, limitandosi ad approvare, in accordo con l'Onu, una missione di sorvolo di aerei caccia sul Paese africano. Secondo un rapporto pubblicato di recente dall’osservatorio statunitense "The Sentry", ci sarebbe inoltre un finanziamento di 100 mila dollari da parte dell’Eliseo dietro il no opposto dalla Corte costituzionale centrafricana all’emendamento per l’estensione del mandato del presidente Touadera, mal sopportato da Parigi a causa della sua eccessiva vicinanza a Mosca. (Res)