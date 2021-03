Islanda: forte terremoto di magnitudo 5.4 avvertito nel sud ovest dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte terremoto di magnitudo 5.4 è avvenuto oggi alle 14:15 (le 13:15 in Italia) a Natthaga, in Islanda. Il sisma è stato avvertito anche nei pressi della capitale Reykjavik, a nord di Sauðakrókur e a sud delle Isole Westman. Secondo le misurazioni iniziali, si credeva che il terremoto fosse di magnitudo 5.3, come rilevato anche dal l’Istituto geologico degli Stati Uniti, ma in realtà la misurazione effettiva è stata di 5.4. In seguito al sisma sono state registrate diverse scosse di assestamento, una delle quali si è verificata alle 14:38 (13:38 in Italia) di magnitudo 4.0. Al momento non si segnalano danni di particolare entità né agli edifici, né ai cittadini islandesi. (Sts)