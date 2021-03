Paesi Bassi: proteste contro restrizioni anti Covid all'Aia, polizia usa cannoni ad acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia olandese, schierata in tenuta antisommossa, è stata nuovamente costretta a usare cannoni ad acqua per disperdere una folla di manifestanti riuniti nelle vie del centro dall’Aia per protestare contro le misure restrittive legate al Covid-19. La manifestazione è stata interrotta dopo che la folla ha violato le regole di distanziamento sociale e ha ignorato l'avvertimento della polizia di lasciare la zona. Gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti per disperdere i manifestanti, riunitisi alla vigilia della prima giornata di voto per le elezioni politiche. Alcune settimane fa diverse volte la polizia è stata costretta a intervenire in varie città olandesi per disperdere i manifestanti contrari all’imposizione del coprifuoco, una delle misure adottate dal governo del premier Mark Rutte per contenere i contagi di Covid-19. (Beb)