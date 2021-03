Scuola: Campidoglio, da domani nidi chiusi, infanzia aperte per bambini con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa e le disposizioni della Regione Lazio, a partire da domani e per la durata di 15 giorni con possibilità di proroga, saranno sospese le attività di tutti i nidi di Roma Capitale. Restano invece aperte le scuole dell'infanzia capitoline per i bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "L'amministrazione è pronta, parallelamente, ad attivare i servizi correlati all'attività in presenza che sarà svolta dalle scuole statali di ogni ordine e grado per l'infanzia e l'adolescenza con disabilità e con bisogni educativi speciali - si legge nella nota -. All'interno delle circolari inviate in queste ore dall'Amministrazione Capitolina e pubblicate sul sito di Roma Capitale, è previsto che le educatrici e le insegnanti impiegate nei nidi e nelle scuole dell'infanzia capitoline riprendano i Legami Educativi a Distanza (Lead), già sperimentati lo scorso anno durante il lockdown, mantenendo così il filo educativo con i bambini e le famiglie, fino alla ripresa delle attività in presenza per tutti. Proseguiranno inoltre le attività formative avviate, in quanto già previste in modalità a distanza, come anche le riunioni dei gruppi educativi e dei collegi docenti". (segue) (Com)