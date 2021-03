Scuola: Campidoglio, da domani nidi chiusi, infanzia aperte per bambini con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella consapevolezza che, in questo periodo drammatico per tutti i cittadini, i bambini con disabilità sono tra quelli più a rischio, l'amministrazione capitolina - continua la nota del Campidoglio - ha confermato la possibilità di svolgere attività in presenza per i bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali nelle scuole dell'infanzia capitoline, anche alla presenza degli operatori Oepa. A tal fine è garantito, fin dalla giornata di lunedì 15 marzo, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, il regolare funzionamento dei servizi di ausiliariato, pulizie, ristorazione e assistenza al trasporto per gli alunni con disabilità iscritti alle scuole dell'infanzia capitoline che saranno aperte con il normale orario di funzionamento limitatamente alle sezioni che accolgono alunni con disabilità". (segue) (Com)