Siria: moglie Assad rischia di essere incriminata nel Regno Unito per incoraggiamento al terrorismo

- Asma al Assad, moglie del presidente della Siria Bashar al Assad, potrebbe perdere la cittadinanza britannica ed essere incriminata nel Regno Unito come "attore influente" nell'incitamento e nell'incoraggiamento ad atti di terrorismo. Lo riferisce l’emittente “Sky News”, secondo cui una serie di accuse sono state rivolte alla moglie del presidente siriano Bashar al Assad, provocando un'indagine della polizia metropolitana di Londra. In caso di conferma delle accuse il Regno Unito potrebbe chiedere l’estradizione della First Lady siriana per essere processata. Secondo il rapporto, Guernica 37 International Justice Chambers la accusa di essere tra una serie di "attori influenti" che hanno incoraggiato e incitato atti di terrorismo e crimini internazionali. "Questo è un passo importante per ritenere gli alti funzionari politici responsabili delle loro azioni", ha detto a Sky News il team legale che ha depositato le accuse contro Asma al Assad, sottolineando l'importanza non solo dell'estradizione, ma anche dell'accusa. "Questo è un processo importante e la giustizia deve avere il suo corso davanti a un tribunale inglese". Asma al Assad, nata Emma Akhras, è originaria di un sobborgo di Londra e negli anni ‘90 passato ha lavorato nella banca d’investimento JPMorgan. L’incontro con il futuro presidente della Siria avviene proprio nel corso degli anni ’90 nel Regno Unito. Una volta divenuto capo dello Stato, Assad sposa Emma Akhras nel dicembre del 2000. "Riconosciamo che sarebbe politicamente opportuno spogliare semplicemente la first lady della sua cittadinanza", ha detto il team legale, aggiungendo tuttavia che "non servirà gli interessi delle centinaia di migliaia di vittime civili del conflitto siriano".(Res)