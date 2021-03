Svezia: due uomini mascherati appiccano un incendio in una scuola musulmana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini incappucciati hanno appiccato un incendio in una scuola privata ad Alsalamskolan, nell’area centrale della Svezia, dove vengono educati dei bambini musulmani. Secondo quanto riferito dall’emittente statale svedese “Svt”, Hussein Aldaodi, il preside della scuola, ha detto che le riprese delle telecamere di sicurezza dell’istituto mostrano due persone che appiccano l’incendio. "Nel filmato, due uomini mascherati rompono le finestre del piano inferiore della scuola e gettano all'interno materiali infiammabili", ha detto Aldaodi. “La nostra unica consolazione è che a scuola non c'era nessuno perché hanno agito di prima mattina", ha aggiunto il preside. La polizia svedese ha avviato un'indagine per identificare i due uomini e stabilire le cause per cui hanno volutamente appiccato un rogo nell’istituto scolastico. (Sts)