Covid: Raggi, controlli rafforzati a Roma, oltre 50 violazioni

- Lunedì tutto il Lazio entrerà in zona rossa. "Per questo abbiamo chiesto alla nostra polizia locale di rafforzare i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid durante questi ultimi giorni in zona gialla". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sono state più di 50 le violazioni contestate per assembramenti, mancato uso delle mascherine e somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito - spiega la sindaca -. Un lavoro impegnativo, se pensate che sono state circa 600 le attività economiche controllate. Ieri sera, inoltre, i nostri agenti hanno dovuto isolare diverse piazze, a causa dell'elevato numero di persone, nei quartieri di San Lorenzo, Trastevere, Rione Monti e piazza Bologna. Interventi anche a Ponte Milvio e in alcune vie e piazze del centro storico, come il tridente e piazza Farnese. A piazza Bologna, in particolare, un locale è stato chiuso perché vendeva alcolici ben oltre le ore 18.00, creando assembramenti all'esterno. All'Esquilino, infine, gli agenti hanno sequestrato più di un quintale di alimenti privi di tracciabilità", conclude Raggi. (Rer)