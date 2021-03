Libia-Egitto: premier Dabaiba riceve telefonata da Al Sisi, ottimismo su futuro relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del nuovo governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba, si è detto “ottimista” sulle relazioni tra il nuovo esecutivo e l’Egitto. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Dabaiba, che lo scorso 10 marzo ha ottenuto la fiducia dalla Camera dei rappresentanti della Libia riunitasi a Sirte, ha rivelato di aver avuto ieri sera una conversazione telefonica con il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, in questi anni di conflitto importante alleato e sostenitore del generale Khalifa Haftar e del governo non riconosciuto della Cirenaica guidato dal Abdullah al Thinni. “Ho ricevuto una telefonata dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi per congratularsi con il governo per aver conquistato la fiducia nel parlamento”, ha dichiarato Dabaiba nel suo messaggio su Twitter pubblicato oggi. “Siamo ottimisti su un futuro migliore e su relazioni forti, come dovrebbero essere, tra due Paesi fratelli”, ha affermato il premier libico.(Cae)