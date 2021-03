Romania: Covid, prorogato da oggi per altri 30 giorni lo stato di allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di allerta indetto in Romania per l'emergenza pandemica è stato prorogato da oggi per altri 30 giorni. Le misure adottate dal governo di Bucarest nei giorni scorsi per contenere il diffondersi dell'epidemia sono entrate in vigore da mezzanotte e prevedono il mantenimento in vigore delle restrizioni imposte sinora e del coprifuoco nella fascia oraria 22-5. La capienza negli alberghi e negli agriturismi in montagna sarà limitata al 70 per cento. Intanto, prosegue la campagna di immunizzazione, con circa 50 mila persone vaccinate nelle ultime 24 ore. La terza fase della campagna, destinata alla popolazione generale, partirà domani, quando diventeranno disponibili anche le liste d'attesa per le prenotazioni. Il Gruppo di comunicazione strategica ha riferito oggi 4.383 nuovi contagi a fronte di oltre 20.500 test, 44 decessi e più di 1.200 ricoveri in terapia intensiva. (Rob)