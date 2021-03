Pd: Landini (Cgil), complimenti a Letta per idee, interessati a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti sinceri a Enrico Letta per le idee e il programma alla base della sua elezione a segretario del Partito democratico: la Cgil è interessata ad un confronto programmatico e considera necessario un nuovo modello sociale e di sviluppo sostenibile, fondato sul lavoro di qualità e non precario. Lo dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Questo è il modo per dare speranze e futuro ai giovani, e affermare una nuova cultura inclusiva e solidale che assume la parità e la differenza di genere: ed è molto importante che nel quadro politico si apra una nuova fase capace di ricostruire un rapporto profondo tra la politica, il mondo del lavoro e il Paese, con tutte le forze sociali", ha detto, aggiungendo che “è questo il modo migliore per affermare i valori e i principi della nostra Carta costituzionale e costruire una vera Europa sociale e del lavoro". (Com)