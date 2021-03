Pd: Casellati, congratulazioni a Letta, garanzia di unità e condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mie congratulazioni ad Enrico Letta per l’elezione a segretario del Partito democratico, un incarico che premia la sua storia personale, la sua esperienza, le sue competenze: sono certa che in questo nuovo ruolo, la sua figura sarà garanzia di una leadership di unità e condivisione, in un momento storico nel quale i partiti sono chiamati a grandi responsabilità nei confronti delle istituzioni e dei cittadini. Così in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. (Com)