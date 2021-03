Spagna: smantellata la più grande rete di traffico di cocaina di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia spagnola ha arrestato 12 persone nell'ambito di un'operazione che ha smantellato la più grande rete di traffico di cocaina di Madrid. Secondo quanto riferito le forze dell’ordine, sono stati sequestrati 600 chilogrammi di cocaina ai presunti trafficanti di droga. Le persone arrestate risiedevano in case di lusso – la polizia ne ha perquisito 15 in tutto – e possedevano diverse una ventina di auto molto costose, tutte sequestrate, di cui una del valore di oltre 250 mila euro. Sei veicoli avevano scompartimenti speciali per il trasporto di stupefacenti. Gli agenti hanno anche sequestrato circa 700 mila euro in contanti e un arsenale di armi. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia nazionale colombiana e gli arresti sono avvenuti in più città spagnole tra cui Badajoz, Guadalajara, Madrid, Malaga e Valencia. (segue) (Spm)