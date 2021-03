Spagna: smantellata la più grande rete di traffico di cocaina di Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'operazione è un uomo di origine marocchina, ha riferito la polizia nazionale spagnola, che lavorava con i suoi due fratelli. Tra gli arrestati c'è anche un avvocato che ha svolto attività di assistenza legale retribuita, fornito consulenza in materia di riciclaggio di denaro e ha eseguito transazioni di cocaina. L'indagine è iniziata all'inizio del 2020 su una serie di personalità di Madrid e Malaga. La loro attività di traffico di droga includeva l'acquisto di grandi piantagioni di marijuana e il traffico di stupefacenti nei Paesi Bassi e nell'Europa centrale. I trafficanti vendevano cocaina in quantità minori, in una configurazione "nuova" in cui ogni chilo veniva distribuito in tre parti di circa 370 o 390 grammi ciascuna. Questo modo, ha spiegato la polizia, è più vantaggioso dal punto di vista "commerciale" per smaltire la droga. (Spm)