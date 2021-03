Kosovo: elezioni, partito Aak chiede riconteggio dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) chiede il riconteggio dei voti espressi nelle elezioni del 14 febbraio in tutti i seggi del Paese, mentre il Movimento Vetevendosje si oppone a tale richiesta. Sulla questione si è espressa oggi la presidente della commissione elettorale centrale, Valdete Daka, indicando che una motivazione giuridica è necessaria per procedere con il riconteggio completo dei voti. La richiesta dell'Aak arriva dopo i sospetti di brogli elettorali e dopo il riconteggio di alcuni voti dei candidati del partito guidato da Ramush Haradinaj su richiesta della commissione per i reclami elettorali. (segue) (Alt)