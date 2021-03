Pa: Brunetta, servizio funzionale al paese, si abbia coraggio di premiare e punire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi della pubblica amministrazione sono fondamentali per il paese e per la qualità della vita, e della loro cattiva qualità soffre soprattutto il paese. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenuto oggi a “Mezz’ora in più” su Rai3. “La gran parte dei dipendenti pubblici sono persone serie e capaci: bisogna avere il coraggio di premiare i produttivi e punire i fannulloni”, ha detto, auspicando che il lavoro pubblico “torni al centro della vita pubblica del nostro paese”. (Rin)