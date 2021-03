Honduras: oggi le primarie per scegliere i candidati alle elezioni generali di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dell'Honduras votano oggi alle elezioni primarie per scegliere i candidati alle prossime elezioni generali del 28 novembre. Durante una cerimonia tenutasi alle 7 del mattino locali (le 14 in Italia), la presidente della Commissione elettorale nazionale (Cne) Ana Paola Hall ed i consiglieri Rixi Moncada e German Lobo hanno aperto le operazioni di voto, esortando i candidati dei diversi partiti a competere in modo "trasparente, onesto e rispettoso". L'evento si è svolto nella palestra dell'Istituto centrale Vicente Caceres, nella capitale Tegucigalpa, al quale hanno partecipato anche osservatori nazionali e internazionali e rappresentanti di varie organizzazioni, come la Croce Rossa dell'Honduras, i vigili del fuoco, la polizia nazionale e le forze armate dell'Honduras. Gli elettori honduregni sono chiamati ad esprimere la loro preferenza sui candidati presentati da 14 movimenti interni a tre partiti, al fine di designare il loro candidato alla presidenza, tre vicepresidenti, 298 sindaci municipali, 128 deputati al parlamento locale e 20 a quello centroamericano. Il presidente uscente Juan Orlando Hernandez, da otto anni al potere, è stato ripetutamente accusato di corruzione e secondo quanto rivelato questa settimana da un procuratore federale di New York, Jacob Gutwillig, avrebbe percepito tra il 2013 e il 2014 circa 25 mila dollari per garantire la protezione di un trafficante di droga. (Mec)