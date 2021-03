Recovery: Brunetta, assumere alcune migliaia di giovani all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo bisogno della sicurezza che solo un buon lavoro pubblico, qualificato e serio, può dare, e per averlo bisogna lavorare insieme. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenuto oggi a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Finalizzati al Pnrr voglio alcune migliaia di nuovi inserimenti all’anno, scelti con una modalità di reclutamento moderna, europea, seria e responsabilizzata: voglio giovani preparati e qualificati, che cambino e migliorino il volto della Repubblica”, ha detto. (Rin)