Grecia: terrorista Koufontinas interrompe sciopero della fame dopo due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorista greco Dimitris Koufontinas, condannato a undici ergastoli, ha concluso lo sciopero della fame iniziato 66 giorni fa. Koufontinas aveva iniziato il digiuno dall'8 gennaio e chiedeva di essere trasferito dalla prigione di massima sicurezza di Domokos alla prigione di Koridallos ad Atene. La sua legale, Ioana Kurtovich, ha detto che Kufontinas ha concluso lo sciopero della fame e che si sta gradualmente iniziando a dargli da mangiare. Koufontinas, in una nota pubblicata dall'avvocato, ha ringraziato "amici e compagni che hanno mostrato solidarietà" e ha detto che il governo "ha dimostrato quanto sia spietato". Kurtovich ha detto di aver appreso la dichiarazione del terrorista in una conversazione telefonica avuta con lui dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Lamia, dove è detenuto Koufontinas. Anche l'ospedale ha comunicato la fine dello sciopero della fame, spiegando che il "paziente Koufontinas" è stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni il 16 febbraio a causa delle complicazioni causate da uno sciopero della fame prolungato. Dal 14 marzo il personale sanitario, su sua richiesta, ha iniziato gradualmente a nutrirlo. "Lo stato di salute del paziente rimane grave", si legge nella nota dell’ospedale. (segue) (Gra)