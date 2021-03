Grecia: terrorista Koufontinas interrompe sciopero della fame dopo due mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dall’emittente televisiva pubblica ellenica “Ert”, dall’inizio dello sciopero della fame del terrorista, diversi suoi sostenitori hanno avviato delle azioni di protesta in tutto il Paese. Nei primi giorni 20-30 persone prendevano parte ai comizi organizzati a sostegno di Koufontinas ad Atene, mentre ora se ne riuniscono fra 2 e 3 mila. Alcuni cortei, peraltro, spesso terminano con degli scontri con la polizia. Non è casuale peraltro, secondo “Ert”, che in due mesi gli anarchici hanno compiuto più di 400 azioni, inclusi diversi attacchi contro agenti di polizia, uffici e istituzioni. L’attacco all’abitazione della presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, ad Atene, e a quelle del primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, a Chania, ne sono un esempio, così come i tanti slogan a sostegno di Koufontinas e manifesti con la sua fotografia apparsi per le strade della capitale greca. (segue) (Gra)