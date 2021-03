Perù: presunta corruzione, richiesti 18 mesi di carcere preventivo per ex presidente Vizcarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore del Perù, German Juarez, ha richiesto 18 mesi di carcere preventivo per l'ex presidente Martin Vizcarra, indagato per presunta corruzione nel caso "Lava Jato" in relazione a due imprese edili locali. La richiesta, riferisce il quotidiano peruviano "Expreso", è stata inviata al primo tribunale investigativo di Lima, guidato dalla giudice Maria de los Angeles Alvarez. L'ex capo dello Stato deve rispondere di accuse risalenti agli anni 2011-2014, quando era governatore della regione di Moquegua, nel sud del Perù, ed è accusato di aver ricevuto tangenti per circa 619mila dollari dalle due società in cambio di un appalto loro concesso per la costruzione di un ospedale e lo sviluppo di un progetto di irrigazione. Vizcarra, ora candidato al Congresso per il partito Somos Perú, ha assicurato nelle ultime ore che non ci sono argomenti affinché la Procura richieda 18 mesi di detenzione preventiva nei suoi confronti. "Le cose rimangono invariate. Non c'è motivo di chiedere questa detenzione preventiva”, ha dichiarato il politico alla stampa locale. Allo stesso modo, l'ex presidente ha respinto l'impedimento emesso contro di lui a lasciare il Paese. Ha sottolineato di aver risposto a tutte le domande delle autorità e di aver consegnato i suoi due passaporti. Se l'ufficio del procuratore ha sostenuto che sono emerse nuove prove a carico di Vizcarra, l'ex capo dello Stato ha motivato politicamente le accuse, sostenendo che si tratti di una mossa dei suoi detrattori, che usano "tutte le armi" per squalificarlo e escluderlo dalla campagna elettorale. (Brb)