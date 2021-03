Pd: premier spagnolo Sanchez invia le congratulazioni a Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni Enrico Letta per essere stato scelto come leader del Partito democratico. Lo scrive su Twitter il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, congratulandosi con Letta per l'elezione alla segreteria del Pd. "Sarà più forte sotto la tua guida. Mi auguro di lavorare molto presto insieme a te nella nostra famiglia socialdemocratica per un'Europa più sociale e inclusiva", ha scritto Sanchez. Anche la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, ha inviato le sue congratulazioni al neo segretario del Pd. (Spm)