- Sulle faccende del Partito democratico non voglio entrare, ma con loro siamo al governo, e vorrei che fosse forte e propositivo, giocando la partita della salvezza del paese con tutti gli altri che sono al governo: più Letta è forte, più è forte l’esecutivo. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenuto oggi a “Mezz’ora in più” su Rai3. (Rin)